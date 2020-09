Loretta Goggi: chi è, età, carriera, vita privata, marito, curiosità (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tre anniversari in un solo anno non sono pochi. Loretta Goggi, donna dai tanti primati (è stata conduttrice, attrice, cantante, doppiatrice) e dalle molte rinascite, festeggia i 70 anni di vita (il 29 settembre), i 60 di carriera e i 10 come giudice di Tale e quale show, ripartito da due settimane su Raiuno. «Non sono una persona che fa bilanci», rivela Loretta a Gente. «Anche perché mi è sempre piaciuto sfidarmi e ricominciare». Che momento della sua vita è? «Sto vivendo una terza giovinezza. Tra poco mi vedrete al cinema in ben tre film, dal 1° ottobre in Burraco fatale dove interpreto una suocera e a novembre in Ritorno al crimine e in Glassboy. Con il cinema ho cominciato da poco, mi danno piccole parti, di solito signore ... Leggi su aciclico (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tre anniversari in un solo anno non sono pochi., donna dai tanti primati (è stata conduttrice, attrice, cantante, doppiatrice) e dalle molte rinascite, festeggia i 70 anni di(il 29 settembre), i 60 die i 10 come giudice di Tale e quale show, ripartito da due settimane su Raiuno. «Non sono una persona che fa bilanci», rivelaa Gente. «Anche perché mi è sempre piaciuto sfidarmi e ricominciare». Che momento della suaè? «Sto vivendo una terza giovinezza. Tra poco mi vedrete al cinema in ben tre film, dal 1° ottobre in Burraco fatale dove interpreto una suocera e a novembre in Ritorno al crimine e in Glassboy. Con il cinema ho cominciato da poco, mi danno piccole parti, di solito signore ...

Radio1Rai : Auguri #LorettaGoggi ?? '70 anni, ma non me li sono sentiti cadere addosso all'improvviso, li ho accumulati pian pia… - VanityFairIt : Enfant prodige, presentatrice, imitatrice, doppiatrice, cantante, ballerina, attrice, showgirl. Loretta Goggi compi… - taleequaleshow : Tutti in piedi per Loretta Goggi ?? #taleequaleshow - Ahvd93 : @zynedo Sempre meglio di canti, balli e imitazioni da Lecce seguiti dal terribile duplice omicidio di Loretta Goggi. - Naty88832250 : @taleequaleshow Buon Compleanno alla grande Loretta Goggi?Auguri???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Loretta Goggi 70 anni di Loretta Goggi. Amori e passioni (canore) nelle foto di Pizzi Formiche.net Loretta Goggi un libro e un doppio cd per i 70 anni

ROMA «L’aspetto più divertente dei miei 70 anni è che quando ero giovane non potevo avvicinarmi al cinema perchè mi chiedevano di spogliarmi, adesso mi dicono di vestirmi, sono molto coperta e finalme ...

Buon compleanno Nicola Di Bari, Loretta Goggi, Raf! Gli auguri con una playlist condivisa

Festeggiamo gli 80 anni di Nicola Di Bari, i 70 di Loretta Goggi e i 61 di Raf con la playlist DI BARI/GOGGI/RAF 29 SETTEMBRE con le canzoni più celebri dei tre artisti ...

ROMA «L’aspetto più divertente dei miei 70 anni è che quando ero giovane non potevo avvicinarmi al cinema perchè mi chiedevano di spogliarmi, adesso mi dicono di vestirmi, sono molto coperta e finalme ...Festeggiamo gli 80 anni di Nicola Di Bari, i 70 di Loretta Goggi e i 61 di Raf con la playlist DI BARI/GOGGI/RAF 29 SETTEMBRE con le canzoni più celebri dei tre artisti ...