Insidie Ue sui tempi del Recovery fund (Di mercoledì 30 settembre 2020) A Bruxelles rischia di complicarsi il percorso per l'approvazione del Recovery fund. Il tema del rispetto dello Stato di diritto in Polonia e Ungheria crea alleanze inattese

Ultime Notizie dalla rete : Insidie sui Insidie Ue sui tempi del Recovery fund TG La7 Pompeo a Roma mette in guardia Vaticano e governo Conte dalle insidie della Cina

Il segretario vaticano ha quindi ribadito che la Santa Sede, in tutti i suoi rapporti diplomatici, “sottolinea l'importanza del dialogo e del rispetto reciproco”. A una domanda sulla possibilità che l ...

Vivere disinformati e felici… grazie alle bufale

Il libro “La disinformazione felice” (ed. il Mulino) di Fabio Paglieri, ricercatore presso l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Cnr di Roma, è un saggio brillante e provocatorio che ...

