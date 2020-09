IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di giovedì 1° ottobre 2020 (Di mercoledì 30 settembre 2020) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 di giovedì 1° ottobre 2020:Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di giovedì 1 e venerdì 2 ottobre 2020Federico (Alessandro Fella) dice a Luciano (Giorgio Lupano) e Silvia (Marta Richeldi) di aver chiuso la storia con Roberta (Federica De Benedittis) che, nonostante sia triste per l’accaduto, accetta la volontà del giovane Cattaneo come un fatto inevitabile. In atelier Ludovica (Giulia Arena) origlia un dialogo tra Agnese (Antonella Attili) e Gabriella (Ilaria Rossi), scoprendo così che Nicoletta (Federica Girardello) rientrerà a Milano dopo la fine del suo matrimonio con Cesare (Michele Cesari). La Brancia ne ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 30 settembre 2020)puntata de Il5 di giovedì 1°:Leggi anche: UNA VITA,puntata di giovedì 1 e venerdì 2Federico (Alessandro Fella) dice a Luciano (Giorgio Lupano) e Silvia (Marta Richeldi) di aver chiuso la storia con Roberta (Federica De Benedittis) che, nonostante sia triste per l’accaduto, accetta la volontà del giovane Cattaneo come un fatto inevitabile. In atelier Ludovica (Giulia Arena) origlia un dialogo tra Agnese (Antonella Attili) e Gabriella (Ilaria Rossi), scoprendo così che Nicoletta (Federica Girardello) rientrerà a Milano dopo la fine del suo matrimonio con Cesare (Michele Cesari). La Brancia ne ...

