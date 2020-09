Gf Vip | Fulvio Abbate | Non vedevo l' ora di scappare Oppini tracotante La Gregoraci? Per me non esiste

Leggi su blogo

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Una lunga serie di bordate che non ha risparmiato (quasi) nessuno. Il giorno dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip,si è sfogato a Radio Radio.Giudizi durissimi, già espressi nella casa, che hanno visto solo due eccezioni: Patrizia De Blanck e Enock Balotelli. Per il resto, lo scrittore è stato incontenibile. “Se tu hai un minimo di cultura, sentire questi che hanno un immaginario che va da Sanremo a Paperissima, molti di questi non hanno mai visto un film di Fellini, per dirne una. Tutto questo è devastante. Non possiedono neanche un briciolo di ironia. Nonl’ora di, perché non resisti quando vedi quattro squinzie che stanno lì tutto il giorno con il phon e la spazzola. Alcuni passavano intere giornate a fare battute del ...