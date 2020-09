GF Vip, Francesco Oppini vicinissimo a Dayane Mello: la fidanzata Cristina interviene (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dayane Mello è sempre più vicina a Francesco Oppini. Nella Casa del Grande Fratello Vip, il figlio di Alba Parietti ha già espresso le sue incertezze di fronte al rapporto che si è creato con la modella, mostrando un po’ di paura per la reazione della fidanzata fuori. GF Vip, Francesco Oppini vicinissimo a Dayane... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 30 settembre 2020)è sempre più vicina a. Nella Casa del Grande Fratello Vip, il figlio di Alba Parietti ha già espresso le sue incertezze di fronte al rapporto che si è creato con la modella, mostrando un po’ di paura per la reazione dellafuori. GF Vip,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : #GFVip, Francesco Oppini vicinissimo a Dayane Mello: la fidanzata Cristina Tomasini interviene (e non la prende ben… - IsaeChia : ‘#GfVip5’, #TommasoZorzi e #FrancescoOppini criticano duramente #SerenaEnardu: la replica dell’ex gieffina e di… - ALBERTA18793746 : RT @infoitcultura: Le lacrime di Francesco Oppini e l'abbraccio di Dayane Mello - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 - infoitcultura : GF Vip, Francesco Oppini racconta il suo dramma in diretta tv - infoitcultura : GF Vip, Francesco Oppini in lacrime ricorda la fidanzata scomparsa: “Lei era vita” -