Genoa-Torino, probabili formazioni (Di mercoledì 30 settembre 2020) I contagi potrebbero non fermare il calcio. In attesa dell’esito del consiglio straordinario della Lega riguardo i casi di positività nella squadra rossoblù, Genoa-Torino dovrebbe disputarsi. La partita dovrebbe giocarsi sabato 3 ottobre, presso lo stadio Marassi di Genova alle ore 18.00, con l’augurio che tutto vada per il verso giusto. Il Genoa è reduce dalla sonora sconfitta contro il Napoli di Gattuso. Un rotondo 6-0 che ha riportato i rossoblù con i piedi per terra. La formazione di casa infatti era partita molto bene, vincendo la prima giornata per 4-1 contro il Crotone. La formazione di Giampaolo invece è ancora ferma a 0 punti. I granata hanno perso la gara d’esordio contro la Fiorentina (1-0 con la rete di Castrovilli) e 2-4 contro l’Atalanta di Gasperini. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 30 settembre 2020) I contagi potrebbero non fermare il calcio. In attesa dell’esito del consiglio straordinario della Lega riguardo i casi di positività nella squadra rossoblù,dovrebbe disputarsi. La partita dovrebbe giocarsi sabato 3 ottobre, presso lo stadio Marassi di Genova alle ore 18.00, con l’augurio che tutto vada per il verso giusto. Ilè reduce dalla sonora sconfitta contro il Napoli di Gattuso. Un rotondo 6-0 che ha riportato i rossoblù con i piedi per terra. La formazione di casa infatti era partita molto bene, vincendo la prima giornata per 4-1 contro il Crotone. La formazione di Giampaolo invece è ancora ferma a 0 punti. I granata hanno perso la gara d’esordio contro la Fiorentina (1-0 con la rete di Castrovilli) e 2-4 contro l’Atalanta di Gasperini. ...

ZZiliani : È pazzesco. Di Genoa-Torino non si dovrebbe nemmeno parlare (c'è qualcuno sano di mente che pensa si debba giocare?… - TuttoMercatoWeb : Genoa-Torino a rischio rinvio. Domani Consiglio straordinario della Lega A per valutare l'ipotesi - Frances20439089 : @mar_aie In Caso Rinvieranno Solamente Genoa Torino Il Campionato Non Credo Che Lo Sospendono - sportli26181512 : #Governance #Notizie Preziosi: “In queste condizioni non possiamo giocare con il Torino”: Preziosi Coronavirus Geno… - lupin5880 : RT @annidicera: Il #Torino prepara la partita contro il #Genoa -