Club Genoa | nuovo test conferma 14 positivi

DiMarzio : #Genoa, sale a 14 il numero di positivi: il comunicato del club - ilnapolionline : Zampa: 'Napoli? Se il club può mettere in campo sostituti il campionato prosegue' - - sportli26181512 : #Genoa, ufficiale: i nuovi test hanno confermato i 14 positivi al Covid: Lo ha comunicato il club rossoblù… - Newsinunclick : RT @riktroiani: ??'I protocolli che abbiamo sottoscritto parlano chiaro, il #campionato di #SerieA deve essere sospeso'. Così la sottosegret… - riktroiani : ??'I protocolli che abbiamo sottoscritto parlano chiaro, il #campionato di #SerieA deve essere sospeso'. Così la sot… -

Ultime Notizie dalla rete : Club Genoa

"Ripeto, il Genoa è un esempio. Dopo il Perin positivo ... Non per colpa del medico del club che ha rispettato il protocollo, ma il tampone non è la risposta unica". Quali altre risposte ci sono? "In ...«Il campionato di Serie A deve essere sospeso». Tranchant il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa a «The Breakfast Club» su Radio Capital parlando dei 14 positivi del Genoa. «Quando c'è un numero ...