Chiesa Juve, passi in avanti dei bianconeri per l'esterno: i dettagli (Di mercoledì 30 settembre 2020) Chiesa-Juve: i bianconeri si muovono per l'esterno della Fiorentina. Le ultime notizie sul calciatore classe '97 Secondo quanto riportato da Sportitalia, la Juve si è mossa con la Fiorentina per l'acquisto di Federico Chiesa. L'attaccante classe '97 è da sempre nella lista di Fabio Paratici per rinforzare il reparto avanzato. Per cautelarsi, la Fiorentina ha bloccato Callejon, che andrebbe a sostituire proprio Chiesa sul versante di destra. La Juve potrebbe così chiudere con un colpo in avanti il proprio mercato estivo.

AlfredoPedulla : #Chiesa: la #Fiorentina ha accettato la proposta #Juve in prestito molto oneroso e diritto che in pratica è un obb… - marcoconterio : ?????? Al momento ancora niente accordo tra #Khedira e la #Juventus sulla risoluzione. Non rinuncia allo stipendio,… - AlfredoPedulla : La #Juve allo scoperto per #Chiesa. La #Fiorentina va su #Callejon @tvdellosport - justchillinucaz : RT @lollo_interista: Con il pompaggio mediatico di stampa e media italiani, Chiesa alla Juve diventa come minimo CATTEDRALE. - Nik29213617 : @PietroLazze @firenzeviola_it @giaco_iaco Ti risulta chiesa vicino alla juve? -