Cessioni Juventus, 5 addii in 5 giorni: c'è anche una sorpresa (Di mercoledì 30 settembre 2020) Cessioni Juventus- Ultimi giorni di mercato e spazio anche a diverse operazioni in uscita da parte della società bianconera. Rugani piace al Valencia, e la trattativa potrebbe decollare nelle prossime ore. Si lavora sul prestito con diritto di riscatto. Verso l'addio anche De Sciglio, fuori dal progetto di Pirlo, Douglas Costa e Bernardeschi, con quest'ultimo sacrificabile solo in caso di offerta irrinunciabile. Cessioni Juventus, giorni decisivi per la rescissione di Khedira Non solo Cessioni, Paratici incontrerà Khedira per valutare la rescissione consensuale del contratto. Addio ormai certo e possibile futuro in MLS. Leggi anche: Chiesa Juventus, assalto concreto: si chiude ...

