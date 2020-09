Calciomercato Napoli, Alfredo Pedullà rivela: “Matias Vecino possibile per gennaio. All’Inter piace Nikola Maksimovic” (Di mercoledì 30 settembre 2020) In diretta su Sportitalia, nelle ultime ore l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato delle prossime mosse in entrata del Napoli. “Matias Vecino può passare al Napoli? Per gennaio è una traccia possibile, sotto questo punto di vista ci sta. Adesso, invece, no: se decidessi di prenderlo, dovresti metterti d’accordo sul diritto di riscatto. Il Napoli vorrebbe investire meno dei 18-20 milioni chiesti dall’Inter, al massimo offrirebbe 10-12. piace, ma la trattativa non è decollata. Nikola Maksimovic è un’occasione per l’Inter: ha il contratto in scadenza e gioca nella difesa a tre che piace ad Antonio Conte. I rapporti tra ... Leggi su calciomercato.napoli (Di mercoledì 30 settembre 2020) In diretta su Sportitalia, nelle ultime ore l’esperto di mercatoPedullà ha parlato delle prossime mosse in entrata del. “Matiaspuò passare al? Perè una traccia, sotto questo punto di vista ci sta. Adesso, invece, no: se decidessi di prenderlo, dovresti metterti d’accordo sul diritto di riscatto. Ilvorrebbe investire meno dei 18-20 milioni chiesti dall’Inter, al massimo offrirebbe 10-12., ma la trattativa non è decollata.Maksimovic è un’occasione per l’Inter: ha il contratto in scadenza e gioca nella difesa a tre chead Antonio Conte. I rapporti tra ...

