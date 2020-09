(Di mercoledì 30 settembre 2020) MILANO - "Ilè lamia" : Kevin Princesi presenta così, in conferenza stampa, dopo aver firmato un contratto annuale con la squadra brianzola che si ...

DiMarzio : #Monza-#Boateng, affare chiuso nella notte. Giocatore in arrivo fra oggi e domani - MarcoBovicelli : #Galliani: “Dieci anni dopo riprendo #Boateng. Di notte gli mandavo canzoni d’amore per convincerlo a scegliere il… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Boateng: 'Al Monza l'avventura più grande della mia carriera. Potevo rimanere tranquillo alla Fiorentina, ma...' https:… - sportli26181512 : Boateng: 'Monza, la più grande sfida della mia carriera': Il nuovo acquisto si presenta: 'Se chiamano Galliani e il… - Fiorentinanews : Boateng: 'Al Monza l'avventura più grande della mia carriera. Potevo rimanere tranquillo alla Fiorentina, ma...' -

Ultime Notizie dalla rete : Boateng Monza

MILANO - "Il Monza è la più grande sfida della mia carriera": Kevin Prince Boateng si presenta così, in conferenza stampa, dopo aver firmato un contratto annuale con la squadra brianzola che si rinnov ...Kevin-Prince Boateng è l'ultimo grande colpo dell'estate del Monza targato Berlusconi-Galliani, in un'estate fatta di nuovi acquisti, di rinforzi per provare il salto verso la Serie A. Oggi è stato il ...