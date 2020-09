Benevento-Inter | Inzaghi | “Sconfitte che fanno crescere | il gol a freddo ci ha condizionato”

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Stangata per ildi Pippoche cede 5-2 all'di Conte.Sconfitta pesantissima quella rimediata dai sanniti che si sono dovuti arrendere alla supremazia dei nerazzurri che non hanno perdonato sotto porta. Il tecnico delle Streghe, ai microfoni di Sky, ha commentato così la prestazione della sua squadra."Costruire diverse occasioni con l'è sinonimo di forza. Sapevo di poter rischiare di prendere qualche rete. Dispiace di aver preso gol evitabili. Dobbiamo,certamente. Il Gol preso dopo 28 secondi ci ha condizionato. Non sono certamente queste le partite dove dobbiamo fare punti. Sono partite che servono per farci. Io sorridendo l'avevo definita una amichevole. Sapevamo della forza dell'. Preferisco perdere ...

BENEVENTO - La sconfitta per 5-2 contro l'Inter non spaventa più di tanto Pippo Inzaghi, che analizza così la sfida a Sky Sport: "Non sono queste le partite dove dobbiamo portare a casa punti - ...Vittoria rotonda in casa del Benevento per l'Inter di Antonio Conte, i nerazzurri hanno concesso qualcosa ai padroni di casa, ma il risultato non è mai stato in dubbio: riviviamo tutte le emozioni del ...Vince ancora l'Inter e conferma le ottime impressioni fatte vedere all'esordio contro la Fiorentina, almeno dal punto di vista offensivo. Altri 5 gol segnati al Benevento, che fanno 9 ...