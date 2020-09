Benevento-Inter, Inzaghi: “Bene per carattere e voglia di fare” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Filippo Inzaghi nel post partita di Benevento-Inter, recupero della 1a giornata della Serie A L’allenatore del Benevento Filippo Inzaghi al termine del match perso contro l’Inter per 5 a 2 e valevole per il recupero della prima giornata della Serie A 2020/2021, ha raccontato le sue impressioni sul match del ‘Ciro Vigorito’ ai microfoni di Sky Sport. “Preso gol nei primi minuti? Non mi preoccupa come condizione mentale, era da mettere in preventivo. In Serie B non avevamo avuto difficoltà e dobbiamo abituarci, abbiamo preso giocatori d’esperienza per questo. La squadra mi è piaciuta per carattere e voglia. Abbiamo preso un palo e fare due gol all’Inter, difesa tra le ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020) Filipponel post partita di, recupero della 1a giornata della Serie A L’allenatore delFilippoal termine del match perso contro l’per 5 a 2 e valevole per il recupero della prima giornata della Serie A 2020/2021, ha raccontato le sue impressioni sul match del ‘Ciro Vigorito’ ai microfoni di Sky Sport. “Preso gol nei primi minuti? Non mi preoccupa come condizione mentale, era da mettere in preventivo. In Serie B non avevamo avuto difficoltà e dobbiamo abituarci, abbiamo preso giocatori d’esperienza per questo. La squadra mi è piaciuta per. Abbiamo preso un palo e fare due gol all’, difesa tra le ...

