Alberto e Speranza, rivelazioni choc a Temptation Island 2020 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Alberto e Speranza spiazzano il pubblico di Temptation Island 2020: lui ammette di non essere innamorato, lei perde la testa. La storia d'amore tra Alberto e Speranza è sempre più in crisi nel villaggio di Temptation Island 2020. Durante il falò delle fidanzate, Speranza continua a vedere filmati in cui il fidanzato si lascia sempre … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

francescaper1 : RT @ASlash16: Alberto 'Se penso di stare con Speranza, sto male. Se penso di stare con lei, non sto troppo bene' #TEMPTATIONISLAND https:/… - jessss_91 : RT @Una_Gioia_Mai: Sono distrutta per Speranza. Si sente più brutta di lui, fa quello che dice lui, si sente sempre un passo indietro. Lui… - Ileniad_ : RT @aleferazzi: speranza se non mandi a cagare alberto al falò: #TemptationIsland - nonnesonulla_ : Io spero che si siamo interrotte le riprese della 3 stagione di 'Speranza & Alberto: 16 anni di amore asintomatico'… - fabbriclaudio85 : @lapinella lascia stare... Alberto ha perso la Speranza. #TemptationIsland -