Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2020 ore 09 | 15

(Di martedì 29 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 29 SETTEMBREORE 9.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA PISANA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA BUFALOTTA ETERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA STORTA E L’OLGIATA DIREZIONE VITERBO SI RALLENTA IN VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SULLA STATATE TIBURTINA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VILLALBA E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral