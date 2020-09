Tg Ambiente | edizione del 29 settembre 2020

Leggi su dire

(Di martedì 29 settembre 2020) Airbus punta a realizzare un aereo a idrogeno entro il 2035, una svolta per il trasporto aereo e le relative emissioni. Il gruppo aeronautico franco-tedesco ha svelato tre progetti per il primo aereo commerciale al mondo a emissioni zero. Nome in codice ‘ZEROe’, si basano sull’idrogeno come fonte di energia primaria, un’opzione che Airbus ritiene rappresenti “una promessa eccezionale come carburante pulito per l’aviazione”. I tre prototipi riguardano un modello transcontinentale, uno per il corto e uno per il medio raggio, da 100 a 200 passeggeri. Gli aeroporti richiederanno importanti infrastrutture di trasporto e rifornimento di idrogeno ma “è un momento storico per il settore dell’aviazione commerciale” e “intendiamo svolgere un ruolo di primo piano nella transizione più importante che questo settore abbia mai visto”, commenta Guillaume Faury, CEO di Airbus.– COPERNICUS, FINO IN EUROPA FUMO INCENDI CALIFORNIA