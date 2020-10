SpaceX prepara un lancio storico per Halloween | il primo volo di Crew Dragon con 4 astronauti

(Di martedì 29 settembre 2020) E’ in programma adiloperativo di un equipaggio della, diretto verso la Stazione Spaziale, dopo ildi prova del maggio scorso. La missione è slittata di una settimana, dal 23 al 31 ottobre, a causa del traffico in orbita. “continua a fare progressi suitivi della navettae del razzo Falcon 9, e il rinvio concede più tempo per completare tutti i lavori aperti, sia a terra che a bordo della Stazione, prima dell’arrivo di-1“, ha precisato la NASA. Il 14 ottobre è previsto l’arrivo sulla ISS di una Soyuz con 3, mentre il 21 ottobre ...

