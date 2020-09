Razer annuncia il suo primo evento interamente digitale (Di martedì 29 settembre 2020) Il 10 ottobre andrà in scena un evento online di un’intera giornata dedicato alla community e ai nuovi prodotti Razer Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, riunirà la propria community globale in occasione della prima RazerCon, un evento digitale di un’intera giornata realizzato da Razer e dal suo network di partner hardware e software. La RazerCon 2020 si terrà il 10 ottobre e sarà trasmessa sui principali canali social di Razer, tra cui Twitch, Facebook, YouTube e Twitter. Una serie di eventi e attività entusiasmanti attende chi deciderà di seguire la RazerCon, dagli annunci esclusivi dei nuovi prodotti Razer, alle anteprime dei prossimi ... Leggi su tuttotek (Di martedì 29 settembre 2020) Il 10 ottobre andrà in scena unonline di un’intera giornata dedicato alla community e ai nuovi prodotti, il leader globale nel lifestyle gaming, riunirà la propria community globale in occasione della primaCon, undi un’intera giornata realizzato dae dal suo network di partner hardware e software. LaCon 2020 si terrà il 10 ottobre e sarà trasmessa sui principali canali social di, tra cui Twitch, Facebook, YouTube e Twitter. Una serie di eventi e attività entusiasmanti attende chi deciderà di seguire laCon, dagli annunci esclusivi dei nuovi prodotti, alle anteprime dei prossimi ...

tuttoteKit : #Razer annuncia il suo primo evento interamente digitale #tuttotek - UditeUdite1 : Razer annuncia RazerCon, il suo primo evento interamente digitale via @uditeudite1 - CeotechI : RT @CeotechI: Il 10 ottobre va in scena un evento Razer... - #razer #razerevent #keynote #gaming #gamer #pc #dota #ps #steelseries #pcgamin… - CeotechI : Il 10 ottobre va in scena un evento Razer... - #razer #razerevent #keynote #gaming #gamer #pc #dota #ps… -

Ultime Notizie dalla rete : Razer annuncia Razer annuncia il Razercon, il suo primo evento digitale XtremeHardware.com Razer annuncia il suo primo evento interamente digitale

Il 10 ottobre andrà in scena un evento online di un’intera giornata dedicato alla community e ai nuovi prodotti Razer.

Razer annuncia il Razercon, il suo primo evento digitale

Il 10 ottobre va in scena il Razercon. Un evento online di un’intera giornata dedicato alla community, con keynote in realtà mista del CEO dell’azienda, il lancio e la presentazione di novità di prodo ...

Il 10 ottobre andrà in scena un evento online di un’intera giornata dedicato alla community e ai nuovi prodotti Razer.Il 10 ottobre va in scena il Razercon. Un evento online di un’intera giornata dedicato alla community, con keynote in realtà mista del CEO dell’azienda, il lancio e la presentazione di novità di prodo ...