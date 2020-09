Omicidio Lecce, arrestato il presunto omicida (Di martedì 29 settembre 2020) arrestato il presunto omicida dei due fidanzati Eleonora Manta e Daniele De Santis uccisi la sera del 21 settembre scorso a Lecce. Ha 21 anni ed è uno studente di scienze infiermeristiche, Antonio De Marco. Secondo quanto riferito dal procuratore di Lecce, Leonardo Leone De Castris in un breve incontro con i giornalisti, il giovane è di Casarano (Lecce) ma viveva in una casa in affitto ed è stato per un periodo “coinquilino” delle vittime. Ancora sconosciuto, “o parzialmente sconosciuto ” il movente che avrebbe indotto il giovane ad uccidere i due fidanzati colpendoli con decine di coltellate nel palazzo in cui erano appena andati a vivere. Secondo il racconto del procuratore di Lecce Leonardo Leone De Castris, ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 settembre 2020)ildei due fidanzati Eleonora Manta e Daniele De Santis uccisi la sera del 21 settembre scorso a. Ha 21 anni ed è uno studente di scienze infiermeristiche, Antonio De Marco. Secondo quanto riferito dal procuratore di, Leonardo Leone De Castris in un breve incontro con i giornalisti, il giovane è di Casarano () ma viveva in una casa in affitto ed è stato per un periodo “coinquilino” delle vittime. Ancora sconosciuto, “o parzialmente sconosciuto ” il movente che avrebbe indotto il giovane ad uccidere i due fidanzati colpendoli con decine di coltellate nel palazzo in cui erano appena andati a vivere. Secondo il racconto del procuratore diLeonardo Leone De Castris, ...

