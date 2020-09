Napoli, Prof Mirone: “Difficile organizzare la trasferta contro la Juventus” (Di martedì 29 settembre 2020) “L’attenzione è massima e con le risposte del secondo tampone attese sabato sarà difficile organizzare la trasferta in casa della Juventus“. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte di Vincenzo Mirone, ordinario di Urologia nell’Università Federico II e responsabile scientifico degli screening covid 19 del Napoli. “La preoccupazione – ha spiegato – è notevole, durante la partita, con il Genoa ci sono stati dei faccia a faccia, come tra Osimhen e Masiello. Dopo il primo tampone potremmo già avere delle notizie, decisivo però sarà quello di sabato” Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) “L’attenzione è massima e con le risposte del secondo tampone attese sabato sarà difficilelain casa della Juventus“. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte di Vincenzo, ordinario di Urologia nell’Università Federico II e responsabile scientifico degli screening covid 19 del. “La preoccupazione – ha spiegato – è notevole, durante la partita, con il Genoa ci sono stati dei faccia a faccia, come tra Osimhen e Masiello. Dopo il primo tampone potremmo già avere delle notizie, decisivo però sarà quello di sabato”

ilnapolionline : Prof. Bassetti: 'Situazione Genoa? La Waterloo dei tamponi' - - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Il Prof. Siciliano: 'Napoli-Genoa, controlli ferrei al San Paolo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Il Prof. Siciliano: 'Napoli-Genoa, controlli ferrei al San Paolo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Il Prof. Siciliano: 'Napoli-Genoa, controlli ferrei al San Paolo' - napolimagazine : ON AIR - Il Prof. Siciliano: 'Napoli-Genoa, controlli ferrei al San Paolo' -