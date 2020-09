Napoli, Aurelio De Laurentiis torna operativo: doppio tampone negativo per il presidente (Di martedì 29 settembre 2020) In attesa dei risultati dei tamponi sul gruppo squadra, il Napoli comunica la guarigione dal Covid-19 del presidente Aurelio De Laurentiis. Come si legge dal sito ufficiale del club partenopeo, il numero uno dei campani si è infatti sottoposto a due tamponi molecolari negli scorsi giorni ed entrambi hanno dato esito negativo. “Siamo dunque lieti di comunicare che il presidente torna pienamente operativo – si legge nella nota della società – De Laurentiis ringrazia la struttura “Gemelli Casa” e in particolar modo il Prof. Raffaele Landolfi che ha coordinato la sua equipe formata, tra gli altri, dal cardiologo Antonio Rebuzzi e l’infettivologo Massimo Fantoni”. Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) In attesa dei risultati dei tamponi sul gruppo squadra, ilcomunica la guarigione dal Covid-19 delDe. Come si legge dal sito ufficiale del club partenopeo, il numero uno dei campani si è infatti sottoposto a due tamponi molecolari negli scorsi giorni ed entrambi hanno dato esito. “Siamo dunque lieti di comunicare che ilpienamente– si legge nella nota della società – Deringrazia la struttura “Gemelli Casa” e in particolar modo il Prof. Raffaele Landolfi che ha coordinato la sua equipe formata, tra gli altri, dal cardiologo Antonio Rebuzzi e l’infettivologo Massimo Fantoni”.

sportli26181512 : #Notizie #AurelioDeLaurentiis Napoli, De Laurentiis guarito dal Covid: doppio tampone negativo: l presidente del Na… - sportface2016 : #SerieA Il #Napoli comunica la guarigione del presidente #DeLaurentiis dal #COVID19 - marcuspascal1 : RT @Carloalvino: +++Doppio tampone negativo per Aurelio De Laurentiis+++ Buone notizie per il presidente del Napoli. Dopo i miglioramenti g… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale UFFICIALE – De Laurentiis è guarito dal Coronavirus. Il com… - sassyagron : RT @Carloalvino: +++Doppio tampone negativo per Aurelio De Laurentiis+++ Buone notizie per il presidente del Napoli. Dopo i miglioramenti g… -