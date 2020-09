Nagorno-Karabakh, non è solo un conflitto fra azeri e armeni (Di martedì 29 settembre 2020) Il Caucaso meridionale è di nuovo in fiamme. Ad alimentarne l’asprezza, i nuovi scontri tra Yerevan e Baku che da domenica mattina, 27 settembre, si fronteggiano in una guerra tecnologicamente avanzata con caccia e droni a guida laser, lungo la linea di contatto che divide l’Azerbaigian dall’autoproclamata repubblica del Nagorno Karabakh, enclave contesa, situata all’interno del territorio azero, dove il 95% della popolazione è etnicamente armena.Al terzo giorno di scontri, alcuni rapporti di agenzie dei diritti umani parlano di circa 100 morti e centinaia di feriti in entrambi i fronti. Il timore maggiore è che un conflitto in piena regola nel Caucaso possa coinvolgere Russia e Turchia. Il ministero degli Esteri armeno sostiene che “la Turchia ha già una presenza militare ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 settembre 2020) Il Caucaso meridionale è di nuovo in fiamme. Ad alimentarne l’asprezza, i nuovi scontri tra Yerevan e Baku che da domenica mattina, 27 settembre, si fronteggiano in una guerra tecnologicamente avanzata con caccia e droni a guida laser, lungo la linea di contatto che divide l’Azerbaigian dall’autoproclamata repubblica del, enclave contesa, situata all’interno del territorio azero, dove il 95% della popolazione è etnicamente armena.Al terzo giorno di scontri, alcuni rapporti di agenzie dei diritti umani parlano di circa 100 morti e centinaia di feriti in entrambi i fronti. Il timore maggiore è che unin piena regola nel Caucaso possa coinvolgere Russia e Turchia. Il ministero degli Esteri armeno sostiene che “la Turchia ha già una presenza militare ...

