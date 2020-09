Guerra tra centri commerciali, Euroma2 vs Maximo: accuse e minacce contro la nuova apertura (Di martedì 29 settembre 2020) A Roma e’ Guerra tra centri commerciali. Da un lato Euroma2, attivo da diversi anni sulla via Cristoforo Colombo nei pressi del Palazzo dello sport, e dall’altro Maximo, il nuovo megastore che sara’ inauguarato a breve, distanti l’uno dall’altro poco piu’ di 2 km. La miccia che ha dato fuoco alle polveri e’ proprio la prossima apertura della nuova super galleria commerciale sulla Laurentina, accusata dai legali della Police&Partners, che rappresentano i vicini concorrenti di Euroma2, di non avere tutte le carte in regola. Con tanto di diffida e minaccia di portare tutti in Tribunale. Per capire la vicenda bisogna fare un piccolo passo indietro. Il centro commerciale Maximo, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 settembre 2020) A Roma e’tra. Da un lato, attivo da diversi anni sulla via Cristoforo Colombo nei pressi del Palazzo dello sport, e dall’altro, il nuovo megastore che sara’ inauguarato a breve, distanti l’uno dall’altro poco piu’ di 2 km. La miccia che ha dato fuoco alle polveri e’ proprio la prossimadellasuper galleria commerciale sulla Laurentina, accusata dai legali della Police&Partners, che rappresentano i vicini concorrenti di, di non avere tutte le carte in regola. Con tanto di diffida e minaccia di portare tutti in Tribunale. Per capire la vicenda bisogna fare un piccolo passo indietro. Il centro commerciale, ...

Agenzia_Ansa : Caucaso in fiamme, guerra tra Armenia e Azerbaigian. Riesplode il conflitto in Nagorno Karabakh, bombe e morti. M… - marcodimaio : No, la guerra non è la soluzione. Il conflitto tra #Armenia e #Azerbaigian, sul quale soffiano paesi come Russia e… - EnricoLetta : Per 20anni si è studiato il #NagornoKarabagh, conteso tra #Armeni e #Azeri, come caso di scuola di #frozenconflict.… - DanielaPF75 : @AltanAm29 @gabry_malvagia @discordoconme Cos'è, una guerra tra poveri? Siccome c'è chi sta peggio, offendiamo chi… - nuccia20 : RT @Graziella2201: @panebugliano In Italia c'è l'imbarazzo della scelta, al punto che c'è pure la guerra tra discriminati. Per me LBGT, bia… -