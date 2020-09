Governo | Conte riceva presidente Svizzera Sommaruga

(Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. (Adnkronos) - Ildel Consiglio Giuseppeha ricevuto a Palazzo Chigi ladella ConfederazioneSimonetta, che e' giunta a Roma in treno per incontraree ildella Repubblica Sergio Mattarella. Al termine del colloquio a Palazzo Chigi sono previste dichiarazioni alla stampa.

Roma, 29 set. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ricevuto a Palazzo Chigi la presidente della Confederazione svizzera ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 set - E' in corso a Palazzo Chigi l'incontro convocato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dedicato alla Nadef, che approdera' in Consiglio dei mini ...