Genoa, un solo positivo su 14 mostra sintomi: oggi altri tamponi (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo le dodici nuove positività al Covid-19 accertate ieri (con undici i giocatori in isolamento domiciliare, fra cui Perin e Schone già in quarantena da qualche giorno), proseguono oggi i tamponi da parte dello staff medico del Genoa per tutti quei soggetti che negli ultimi giorni sono stati a contatto con il gruppo-squadra. Lo scopo è restringere il più possibile il cerchio. A quanto risulta, nessuno dei contagiati è stato ospedalizzato. Soltanto uno dei positivi, probabilmente un membro dello staff, avrebbe febbre e tosse. Coronavirus, altri dieci positivi dopo gli ultimi test Le notizie del giorno – 14 casi di Coronavirus in una squadra di A, un club rischia l’esclusione e la frase sulla JuveL'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo le dodici nuove positività al Covid-19 accertate ieri (con undici i giocatori in isolamento domiciliare, fra cui Perin e Schone già in quarantena da qualche giorno), proseguonoda parte dello staff medico delper tutti quei soggetti che negli ultimi giorni sono stati a contatto con il gruppo-squadra. Lo scopo è restringere il più possibile il cerchio. A quanto risulta, nessuno dei contagiati è stato ospedalizzato. Soltanto uno dei positivi, probabilmente un membro dello staff, avrebbe febbre e tosse. Coronavirus,dieci positivi dopo gli ultimi test Le notizie del giorno – 14 casi di Coronavirus in una squadra di A, un club rischia l’esclusione e la frase sulla JuveL'articolo CalcioWeb.

MCriscitiello : 12 tesserati del Genoa positivi. Tamponi anche al Napoli - Non solo Perin e Schoene sono risultati positivi al coro… - FcInterNewsit : FcIN - Ranocchia-Genoa, solo un rinvio. Conte non vuole rischiare a Benevento. E c'è anche strategia - Corriere : Genoa, non solo Perin e Schone: 14 tesserati positivi al coronavirus - RadioSportiva : ??? Franco #Vanni: Caso #Genoa? Polemica che non esiste, venerdì è stato testato positivo solo Perin, sabato Schone.… - sportli26181512 : Fiorentina, nuovo tentativo per Piatek: l'Herta lo cede solo a titolo definitivo: Il club viola sta provando a ripo… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa solo Genoa, oggi altri tamponi. Un solo positivo su 14 avrebbe sintomi da Covid-19 La Gazzetta dello Sport Mihajlovic: “Un’epidemia a Genova. Serve molta attenzione”

L'allenatore del Bologna: "Speriamo di non essere contagiati al Napoli. Era prevedibile che con l'arrivo del freddo i casi potessero aumentare, bisogna ...

Genoa shock, 14 positivi al Covid-19: la Serie A trattiene il fiato

Sono saliti a quattordici i casi positivi al coronavirus nella squadra del Genoa, di cui dieci giocatori e quattro membri dello staff. Dopo i casi accertati di Lasse Schone e Mattia Perin, che avevano ...

L'allenatore del Bologna: "Speriamo di non essere contagiati al Napoli. Era prevedibile che con l'arrivo del freddo i casi potessero aumentare, bisogna ...Sono saliti a quattordici i casi positivi al coronavirus nella squadra del Genoa, di cui dieci giocatori e quattro membri dello staff. Dopo i casi accertati di Lasse Schone e Mattia Perin, che avevano ...