Francesco Oppini ricorda la tragedia della fidanzata scomparsa

Leggi su zon

(Di martedì 29 settembre 2020) Nella scorsa puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri,hato lache ha segnato per sempre la sua vita: la morte di Luana, lain un incidente stradale Nell’ultima puntata di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri, uno dei protagonisti è stato, figlio di Alba Parietti. L’attuale concorrente del programma ha infatti parlatosua infanzia, svelando i sentimenti contrastanti che hanno caratterizzato la sua infanzia; e per la prima volta in televisione ha parlato di Luana, lanel 2006. Tra tutti i concorrenti di questa edizione,...