Elisabetta Gregoraci, avete mai visto dove vive? Villa da sogno (Di martedì 29 settembre 2020) Lei è una delle protagoniste indiscusse della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ex modella, conduttrice, Elisabetta Gregoraci ha fatto impazzire i fans del programma condotto da Alfonso Signorini. La conduttrice di Battiti Live, pur lavorando spesso a Milano, non abita in Italia. Ma sapete dove vive? Elisabetta Gregoraci: la casa a Monte Carlo La … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

stanzaselvaggia : Povera Elisabetta e la sua vita piena di sacrifici. - GrandeFratello : Nuova ship in corso ?? #GFVIP - Noovyis : (Elisabetta Gregoraci e la gelosia di Naomi Campbell: “Fece una scenata. Questa è lei”) Playhitmusic - - marcoubs : RT @itciccio: Siamo qui per ricordare il momento più alto della carriera di Elisabetta Gregoraci. #GFvip - Alegagaloo : RT @itciccio: Siamo qui per ricordare il momento più alto della carriera di Elisabetta Gregoraci. #GFvip -