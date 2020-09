Elezioni comunali a Napoli, De Magistris: Pronti al dialogo con Pd e M5S, ma anche a presentarci da soli (Di martedì 29 settembre 2020) “Noi partiamo adesso, aperti al dialogo ma con la consapevolezza che allo stato, se dovessi fare una previsione, ci sarà un patto nazionale tra Pd e M5S. Noi stiamo lavorando alacremente sulla città, che è la priorità, ma anche sula costruzione di una squadra, Pronti a dialogare ma anche da andare da soli”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, interpellato sullo schieramento che si presenterà alle amministrative di Napoli nel 2021. Sulla richiesta di “discontinuità” rispetto all’amministrazione de Magistris avanzata ieri dal Pd metropolitano di Napoli, il primo cittadino commenta: “Che il Pd chieda una discontinuità mi ... Leggi su ildenaro (Di martedì 29 settembre 2020) “Noi partiamo adesso, aperti alma con la consapevolezza che allo stato, se dovessi fare una previsione, ci sarà un patto nazionale tra Pd e M5S. Noi stiamo lavorando alacremente sulla città, che è la priorità, masula costruzione di una squadra,a dialogare mada andare da”. Lo ha detto il sindaco diLuigi de, interpellato sullo schieramento che si presenterà alle amministrative dinel 2021. Sulla richiesta di “discontinuità” rispetto all’amministrazione deavanzata ieri dal Pd metropolitano di, il primo cittadino commenta: “Che il Pd chieda una discontinuità mi ...

