Doves “The Universal Want” – La colonna sonora per vite che cambiano

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 29 settembre 2020) TheWant deiè un album che piace a chi ili ha seguiti dall’inizio. Il gruppo ha pensato bene di riaffermare la loro posizione piuttosto che scuotere i propri fan e sorprenderli. Dopo aver trascorso gli anni 2000 a ritagliarsi una nicchia distintiva, non sono da biasima per aver mantenuto il loro sound. I fan ai loro ne saranno deliziati, si sentiranno, ancora una volta, completamente malconci. Come lo scorso anno, quando ihanno suonato una serie di concerti dopo quasi un decennio di pausa. Il trio sembrava sorpreso dalla risposta “È esaurito!” ha commentato il frontman Jimi Goodwin della Royal Albert Hall. “Questo è incredibile.” Il ritorno deiPuoi capire la sua sorpresa: il mondo della musica rock e pop ...