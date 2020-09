Detevilus project – ecco “Reborn”

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 29 settembre 2020) Parte alla grande l’opera prima di Matteo Venegoni ossiacreatore ed esecutore unico di questo album il cui titolo “Reborn” è significativo per un artista dalla decennale esperienza che, in passato, ha prestato il suo contributo nei Nekrosun come chitarrista. Il disco è un frullato di varie sfumature della musica metal, davvero ricco di richiami a queste che diventa una chicca per gli appassionati del genere. L’energia e l’intensità sono gli ingredienti base di praticamente tutti i brani dove spesso, ma non sempre, interviene a dare il tocco finale la voce di Venegoni con un vigoroso screaming e growls. La prima perla è “The Mirror Within” che rispetta la descrizione generale del prodotto dopo averci sedotto con una bella intro di piano. Davvero interessante anche ...