Coronavirus, i numeri in chiaro. La fisica Paolotti: «I picchi di Lazio e Campania? Colpa delle vacanze» (Di martedì 29 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 29 settembre Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna. La triade delle regioni più colpite dal Coronavirus è ben nota. Da qui arrivano le immagini che hanno scandito le fasi più dure dell’epidemia: i primi medici bardati come fossero palombari negli ospedali del lodigiano, le bare di Bergamo, i canali con l’acqua cristallina e senza turisti di Venezia. Secondo gli ultimi dati pubblicati dalla Protezione Civile, sembra però che il fuoco dell’epidemia si sia spostato più a Sud. Le regioni in cui i contagi stanno cresendo di più sono Lazio e Campania, territori che al netto dei loro contagi sono passati discretamente indenni dalla Fase 1. Tanto che il governatore Vincenzo De Luca sta continuando a firmare ordinanze ... Leggi su open.online (Di martedì 29 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 29 settembre Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna. La triaderegioni più colpite dalè ben nota. Da qui arrivano le immagini che hanno scandito le fasi più dure dell’epidemia: i primi medici bardati come fossero palombari negli ospedali del lodigiano, le bare di Bergamo, i canali con l’acqua cristallina e senza turisti di Venezia. Secondo gli ultimi dati pubblicati dalla Protezione Civile, sembra però che il fuoco dell’epidemia si sia spostato più a Sud. Le regioni in cui i contagi stanno cresendo di più sono, territori che al netto dei loro contagi sono passati discretamente indenni dalla Fase 1. Tanto che il governatore Vincenzo De Luca sta continuando a firmare ordinanze ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Sileri: 'Con questi numeri non rischiamo un nuovo lockdown' #Coronavirusitalia - RaiNews : Da otto settimane consecutive i numeri confermano la crescita costante della curva epidemica e delle ospedalizzazio… - ilpost : I numeri dell’epidemia in Europa - Miki_2313 : RT @Tg3web: Coronavirus, pochissimi i tamponi lavorati domenica. I numeri del bollettino di oggi sfiorano i 1.500 nuovi casi. Crescono i ri… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Sileri: 'Con questi numeri non rischiamo un nuovo lockdown' #Coronavirusitalia -