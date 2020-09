Christian Vieri | addio a Mediaset | ‘Ho chiuso il contratto’

Leggi su tvzap.kataweb

(Di martedì 29 settembre 2020) “Hodefinitivamente il contratto con. Ciao ciao”. Con un messaggio piuttosto lapidario scritto nelle proprie Instagram Storiesannuncia la fine del rapporto lavorativo con l’azienda di Cologno Monzese dopo che nelle scorse settimane aveva spiegato di essere stato fatto fuori dalla nuova edizione di Tiki Taka, il programma di Italia 1 che commenta il campionato di calcio e del quale ha fatto parte come opinionista. L’amarezza difuori da Tiki Taka Intervistato dal Corriere della Sera a metà settembre aveva spiegato come avesse appreso di essere stato tagliato fuori dalla nuova stagione di Tiki Taka, condotta per la prima volta da Piero Chiambretti: “Mi hanno comunicato – aveva dichiarato – ...