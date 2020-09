Caos Genoa, l’immunologo Mantovani: “Il virus colpisce anche i giovani” (Di martedì 29 settembre 2020) “Il Caos positivi al Genoa ci insegna che dobbiamo proteggere le persone anziane, dobbiamo proteggere le persone più fragili, ma questo virus se la prende anche con i giovani e gli atleti. Tutti dobbiamo comportarci in modo responsabile“. Lo ha sottolineato l’immunologo Alberto Mantovani ai microfoni dell’Adnkronos Salute. “Non dimentichiamo mai che il ‘paziente 1’ era un persona di 38 anni che correva le maratone. Non è morto, ma ha attraversato un vero calvario. Tutti dobbiamo comportarci in modo responsabile. Credo che tutti i giovani debbano farlo per se stessi e per proteggere le persone fragili della comunità” ha chiosato Mantovani. Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) “Ilpositivi alci insegna che dobbiamo proteggere le persone anziane, dobbiamo proteggere le persone più fragili, ma questose la prendecon i giovani e gli atleti. Tutti dobbiamo comportarci in modo responsabile“. Lo ha sottolineato l’immunologo Albertoai microfoni dell’Adnkronos Salute. “Non dimentichiamo mai che il ‘paziente 1’ era un persona di 38 anni che correva le maratone. Non è morto, ma ha attraversato un vero calvario. Tutti dobbiamo comportarci in modo responsabile. Credo che tutti i giovani debbano farlo per se stessi e per proteggere le persone fragili della comunità” ha chiosato

