Brutto incidente a Porta di Roma: scontro violento tra due auto, una si cappotta (Di martedì 29 settembre 2020) Brutto incidente a Porta di Roma, dove nel primo pomeriggio di oggi, 29 settembre, due auto si sono scontrate violentemente all'incrocio tra Via Pupella Maggio e via Giorgio Moser. Nello schianto una delle due auto si è cappottata, finendo sbalzata su un fianco al margine della carreggiata. Al momento non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, anche se probabilmente si è trattato di una mancata precedenza. Non è noto se si siano registrati feriti. Non è la prima volta che incidenti del genere vengano registrati in questo tratto di strada. I cittadini, infatti, continuano a richiedere la messa in sicurezza della strada con l'istallazione dei dossi. su Il Corriere della Città.

