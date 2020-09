Banca Popolare di Bari, i pm: “Edificata una gigantesca casa del debito”. Il gip: “Nefandezze sul gruppo Fusillo” (Di martedì 29 settembre 2020) Una Banca modellata sui propri interessi. Questa era diventata la Popolare di Bari per Gianluca Jacobini, “dominus” dell’istituto nelle parole del giudice per le indagini preliminari Luigi Labriola, e tra i protagonisti della “progressiva edificazione“, come scrive il pm di Bari Lanfranco Marazia nella richiesta di misura per lui e altri sette, “di quella che possiamo apostrofare come una gigantesca ‘casa del debito“. I cui mattoni nel corso degli anni sono stati “una miriade di sospette operazioni straordinarie intercompany, quasi sempre artificiosamente sorrette da perizie di comodo, redatte da professionisti compiacenti nonché fraudolente segregazioni patrimoniali funzionali al continuo drenaggio di liquidità, sotto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Unamodellata sui propri interessi. Questa era diventata ladiper Gianluca Jacobini, “dominus” dell’istituto nelle parole del giudice per le indagini preliminari Luigi Labriola, e tra i protagonisti della “progressiva edificazione“, come scrive il pm diLanfranco Marazia nella richiesta di misura per lui e altri sette, “di quella che possiamo apostrofare come unadel debito“. I cui mattoni nel corso degli anni sono stati “una miriade di sospette operazioni straordinarie intercompany, quasi sempre artificiosamente sorrette da perizie di comodo, redatte da professionisti compiacenti nonché fraudolente segregazioni patrimoniali funzionali al continuo drenaggio di liquidità, sotto ...

