Yakuza: Like a Dragon, confermata la data d’uscita su PS5 (Di lunedì 28 settembre 2020) Sega ha confermato la data d’uscita occidentale per Yakuza: Like a Dragon nella sua versione PS5, che arriverà decisamente in ritardo rispetto a tutte le altre Arrivato a inizio anno in Giappone, l’arrivo in occidente di Yakuza: Like a Dragon si fa sempre più vicino. Il primo titolo della serie senza Kazuma Kiryu ha canalizzato l’attenzione di chiunque abbia amato le sue avventure, fondando nuove speranze per un ritorno in grande stile della serie, anche se sotto vesti ed occhi diversi. Nel corso dei mesi, Sega ha rilasciato tante notizie sull’attesissimo titolo, compreso il fatto che sarà un titolo “esclusiva” temporale per le console next-gen di Microsoft. Sega ha infatti confermato che ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 28 settembre 2020) Sega ha confermato lad’uscita occidentale pernella sua versione PS5, che arriverà decisamente in ritardo rispetto a tutte le altre Arrivato a inizio anno in Giappone, l’arrivo in occidente disi fa sempre più vicino. Il primo titolo della serie senza Kazuma Kiryu ha canalizzato l’attenzione di chiunque abbia amato le sue avventure, fondando nuove speranze per un ritorno in grande stile della serie, anche se sotto vesti ed occhi diversi. Nel corso dei mesi, Sega ha rilasciato tante notizie sull’attesissimo titolo, compreso il fatto che sarà un titolo “esclusiva” temporale per le console next-gen di Microsoft. Sega ha infatti confermato che ...

