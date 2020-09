tradisce la fidanzata con il padre: quando va a cena da loro succede il panico (Di lunedì 28 settembre 2020) Una storia sconvolgente che arriva dal Regno Unito. A raccontarla è stato proprio uno dei protagonisti in una lettera anonima a una psicologa. E’ innamorato della propria fidanzata, ma l’ha tradita con un uomo. quando viene invitato a cena dalla famiglia di lei scopre che il padre è… Va a cena dalla fidanzata, ma incontra il suo amante… Sembra incredibile, ma è quello che è successo a un ragazzo inglese. Per anni è stato sia con uomini sia con donne, fino a quando non ha incontrato la ragazza dei sogni e ha deciso di condividere con lei la sua vita. Andava tutto a gonfie vele, fino a quando una sera viene invitato a cena dalla famiglia della sua fidanzata per ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 28 settembre 2020) Una storia sconvolgente che arriva dal Regno Unito. A raccontarla è stato proprio uno dei protagonisti in una lettera anonima a una psicologa. E’ innamorato della propria, ma l’ha tradita con un uomo.viene invitato adalla famiglia di lei scopre che ilè… Va adalla, ma incontra il suo amante… Sembra incredibile, ma è quello che è successo a un ragazzo inglese. Per anni è stato sia con uomini sia con donne, fino anon ha incontrato la ragazza dei sogni e ha deciso di condividere con lei la sua vita. Andava tutto a gonfie vele, fino auna sera viene invitato adalla famiglia della suaper ...

patatiqueso : RT @ETRNALNAUSEA: ma cosa vuol dire, se sei a conoscenza che quella persona è fidanzata non ti ci avvicini a priori per rispetto, poi ovvio… - blackbladeheart : RT @ETRNALNAUSEA: ma cosa vuol dire, se sei a conoscenza che quella persona è fidanzata non ti ci avvicini a priori per rispetto, poi ovvio… - cassioshinki : RT @ETRNALNAUSEA: ma cosa vuol dire, se sei a conoscenza che quella persona è fidanzata non ti ci avvicini a priori per rispetto, poi ovvio… - calicidetere : non capisco perché sia così complesso concepire che è vero che se un ragazzo fidanzato tradisce la colpa è tutta su… - Englandmyheart : RT @DamnedLigeia: Ne parlavo giusto ieri: se vai con una persona fidanzata, NON SEI TU IN ERRORE, ma chi tradisce. Ovviamente, però, tu sta… -