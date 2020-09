Summit a casa Milan con Inter e Juventus sui fondi per i diritti tv (Di lunedì 28 settembre 2020) Juventus, Inter e Milan, le tre società economicamente più forti e storicamente più vincenti del calcio italiano, si sono riunite oggi nella sede dei rossoneri per discutere delle offerte avanzate dai fondi di private equity per i diritti televisivi della Serie A. L’incontro ha coinvolto i vertici dei tre club: vi hanno partecipato l’amministratore delegato e il presidente del Milan, Ivan Gazidis e Paolo Scaroni, Alessandro Antonello e Steven Zhang che ricoprono le stesse cariche all’Inter e Andrea Agnelli, presidente della Juventus. L’assemblea di Lega che dovrà esprimersi sulla creazione di una media company che coinvolga anche i fondi si terrà entro metà ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 settembre 2020), le tre società economicamente più forti e storicamente più vincenti del calcio italiano, si sono riunite oggi nella sede dei rossoneri per discutere delle offerte avanzate daidi private equity per itelevisivi della Serie A. L’incontro ha coinvolto i vertici dei tre club: vi hanno partecipato l’amministratore delegato e il presidente del, Ivan Gazidis e Paolo Scaroni, Alessandro Antonello e Steven Zhang che ricoprono le stesse cariche all’e Andrea Agnelli, presidente della. L’assemblea di Lega che dovrà esprimersi sulla creazione di una media company che coinvolga anche isi terrà entro metà ...

