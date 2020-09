Si addormenta con la sigaretta accesa, rogo in camera: anziana disabile salvata a Delebio (Di lunedì 28 settembre 2020) Delebio, Sondrio,, 28 settembre 2020 - Un' anziana disabile è stata ricoverata nella notte nell'ospedale di Sondrio per una seria intossicazione da fumi che si sono sprigionati nella sua camera da ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 28 settembre 2020), Sondrio,, 28 settembre 2020 - Un'è stata ricoverata nella notte nell'ospedale di Sondrio per una seria intossicazione da fumi che si sono sprigionati nella suada ...

Delebio (Sondrio), 28 settembre 2020 - Un'anziana disabile è stata ricoverata nella notte nell'ospedale di Sondrio per una seria intossicazione da fumi che si sono sprigionati nella sua camera da lett ...

