Serie A: chi sarà il prossimo capocannoniere? (Di lunedì 28 settembre 2020) Serie A: chi sarà il prossimo capocannoniere? Dopo diversi anni in cui il massimo campionato di calcio italiano offriva poche emozioni e zero sorprese, nelle ultime due stagioni si è ritornati a un livello di spettacolo più elevato. L’arrivo di Cristiano Ronaldo e le prodezze dell’Atalanta e della Lazio hanno contribuito ad aumentare il numero di gol segnati rimescolando i primi posti della classifica.Segui Termometro Politico su Google News Oltre a Ronaldo, c’è un gruppetto di attaccanti che sicuramente sono una garanzia di gol per i loro allenatori e su cui tutti gli appassionati di fantacalcio o di scommesse under over dovrebbero puntare per avere delle possibilità in più di vincita. Innanzitutto, il capocannoniere uscente Ciro Immobile, il bomber ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 28 settembre 2020)A: chi sarà il? Dopo diversi anni in cui il massimo campionato di calcio italiano offriva poche emozioni e zero sorprese, nelle ultime due stagioni si è ritornati a un livello di spettacolo più elevato. L’arrivo di Cristiano Ronaldo e le prodezze dell’Atalanta e della Lazio hanno contribuito ad aumentare il numero di gol segnati rimescolando i primi posti della classifica.Segui Termometro Politico su Google News Oltre a Ronaldo, c’è un gruppetto di attaccanti che sicuramente sono una garanzia di gol per i loro allenatori e su cui tutti gli appassionati di fantacalcio o di scommesse under over dovrebbero puntare per avere delle possibilità in più di vincita. Innanzitutto, iluscente Ciro Immobile, il bomber ...

stebellentani : Io penso ci voglia molta serenità e zero drammi: chi vuole seguire la serie A, sappia (non ci vuole Leonardo da Vin… - chetempochefa : Ci sono extracomunitari di serie A (in tutti i sensi) e di serie B, o meglio, c’è chi guadagna 10milioni a stagione… - Gazzetta_it : “Chi Kazu è?”, ricordi genoani di un’icona del calcio. La storia del giapponese #Miura, nel 1994-95 al #Genoa… - imlessi_ : Chi viene a guardare il mondo di patty con me da domani??? Cari miei mo me sono rotta, con ste serie turche si soff… - davideb1968 : Chi lo dice che le produzioni italiane non sono di livello?@PaolaCortellesi e Andrea pennacchi molto bravi cosi co… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie chi In Serie B c’è chi fa entrare gente allo stadio, ma i tifosi non rispettano le regole e l’impianto richiude: la Cremonese si arrabbia Stretto web Vincenzo Maiuri: ecco chi è il possibile sostituto di Capuano

In tarda mattinata sono arrivate le dimissioni di mister Capuano che hanno destabilizzato tutti i tifosi rossoneri. “Chi siederà ora in panchina?” è la domanda del momento tra i sostenitori ...

21 Way of Living, un nuovo spazio a Milano da vivere insieme

Hotel smart per chi è di passaggio, locale aperitivi e concerti per i milanesi, ma anche un luogo elegante e di design dove vivere e fare comunità ...

In tarda mattinata sono arrivate le dimissioni di mister Capuano che hanno destabilizzato tutti i tifosi rossoneri. “Chi siederà ora in panchina?” è la domanda del momento tra i sostenitori ...Hotel smart per chi è di passaggio, locale aperitivi e concerti per i milanesi, ma anche un luogo elegante e di design dove vivere e fare comunità ...