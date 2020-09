Raimondo Todaro subisce un intervento di due ore. Dubbi sul suo ritorno a Ballando (Di lunedì 28 settembre 2020) Anche se doveva essere un’operazione di routine, l’intervento subito da Raimondo Todaro “non è stata una cosa semplice, è durata ben due ore”. A dare l’informazione Guillermo Mariotto, il giurato del varietà di Rai Due Anche se doveva essere un’operazione di routine, l’intervento subito da Raimondo Todaro al Gemelli di Roma, dove è ricoverato per … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 28 settembre 2020) Anche se doveva essere un’operazione di routine, l’subito da“non è stata una cosa semplice, è durata ben due ore”. A dare l’informazione Guillermo Mariotto, il giurato del varietà di Rai Due Anche se doveva essere un’operazione di routine, l’subito daal Gemelli di Roma, dove è ricoverato per … L'articolo proviene da leggilo.org.

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @elisaisoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - stanzaselvaggia : Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere operato) Un’edizione in cui non ci si… - zazoomblog : Ballando con le Stelle Raimondo Todaro lascia? Le indiscrezioni - #Ballando #Stelle #Raimondo #Todaro - zazoomblog : Ballando con le Stelle Raimondo Todaro via? La motivazione - #Ballando #Stelle #Raimondo #Todaro - zazoomblog : Raimondo Todaro: due ore di operazione a rischio Ballando - #Raimondo #Todaro: #operazione -