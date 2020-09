“Paese che vai…”, le telecamere di RaiUno domani a Benevento (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono previste per domani 29 settembre 2020 le riprese nella Città di Benevento per una puntata del programma televisivo di Rai 1 “Paese che vai…” . Lo comunica il Presidente della Provincia Antonio Di Maria che ha accolto il cosiddetto “Piano di produzione”, presentato da Rai 1 dopo i sopralluoghi di prassi, offrendo la collaborazione agli autori e agli operatori per realizzare le riprese. Le location scelte, individuate dagli autori di “Paese che vai…” per il particolare interesse storico, artistico e culturale che esprimono, sono: la Rocca dei Rettori e i suoi giardini, il Museo del Sannio e l’annesso Chiostro. Il conduttore di “Paese che vai …”, Livio Leonardi, percorrerà a piedi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono previste per29 settembre 2020 le riprese nella Città diper una puntata del programma televisivo di Rai 1 “Paese che vai…” . Lo comunica il Presidente della Provincia Antonio Di Maria che ha accolto il cosiddetto “Piano di produzione”, presentato da Rai 1 dopo i sopralluoghi di prassi, offrendo la collaborazione agli autori e agli operatori per realizzare le riprese. Le location scelte, individuate dagli autori di “Paese che vai…” per il particolare interesse storico, artistico e culturale che esprimono, sono: la Rocca dei Rettori e i suoi giardini, il Museo del Sannio e l’annesso Chiostro. Il conduttore di “Paese che vai …”, Livio Leonardi, percorrerà a piedi ...

