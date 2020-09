Napoli, preoccupazione dopo i positivi del Genoa: tamponi a tappeto (Di lunedì 28 settembre 2020) dopo i 14 positivi in casa Genoa, c’è preoccupazione in casa Napoli La notizia dei 14 positivi al Covid-19 in casa Genoa, 12 calciatori e 2 membri dello staff, mette in grande apprensione anche il Napoli che domenica ha affrontato i rossoblù al San Paolo. In casa azzurra si teme che, visto l’alto numero di positivi nella squadra ligure, qualche elemento della rosa sia caduto vittima del virus. Nella giornata di domani, martedì 29 settembre, come ormai tradizione per il Napoli da quando si convive con il Coronavirus, e a maggior ragione in questa situazione d’emergenza, si procederà con i tamponi a tutto il gruppo squadra: dai calciatori ai ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020)i 14in casa, c’èin casaLa notizia dei 14al Covid-19 in casa, 12 calciatori e 2 membri dello staff, mette in grande apprensione anche ilche domenica ha affrontato i rossoblù al San Paolo. In casa azzurra si teme che, visto l’alto numero dinella squadra ligure, qualche elemento della rosa sia caduto vittima del virus. Nella giornata di domani, martedì 29 settembre, come ormai tradizione per ilda quando si convive con il Coronavirus, e a maggior ragione in questa situazione d’emergenza, si procederà con ia tutto il gruppo squadra: dai calciatori ai ...

