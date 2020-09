Morte investite: pm, condannare Genovese a 5 anni (Di lunedì 28 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 28 SET - Cinque anni di carcere per omicidio stradale plurimo. E' la richiesta della Procura di Roma nei confronti di Pietro Genovese, il giovane ventenne che la notte tra il 21 e il 22 ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 28 SET - Cinquedi carcere per omicidio stradale plurimo. E' la richiesta della Procura di Roma nei confronti di Pietro, il giovane ventenne che la notte tra il 21 e il 22 ...

Agenzia_Ansa : Gaia e Camilla morte investite a Roma. Pm, condannare Genovese a 5 anni di carcere #ANSA - AnsaRomaLazio : Morte investite: pm, condannare Genovese a 5 anni. Lui in aula, 'non le ho viste'. Genitori vittime, 'una recita'… - iconanews : Morte investite: pm, condannare Genovese a 5 anni - saverio01450738 : RT @Tg3web: 5 anni per omicidio stradale plurimo: è la richiesta di condanna per Pietro Genovese formulata dal giudice per la morte di Gaia… - Angelika040571 : RT @GiancarloDeRisi: Gaia e Camilla morte investite sotto il diluvio. Il Pm chiede di condannare PietroGenovese a 5 anni di carcere per d… -