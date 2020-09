“Ma hai la peste?” La sua pelle cambia all’improvviso E per questa 34enne non è affatto facile

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 28 settembre 2020) Aimee Godden adesso ha 34 anni, quando ne aveva 14 ha sviluppato la psoriasi, una condizione dellache causa chiazze rosse e squamose, come se fossero delle ferite sempre aperte. La psoriasi le ha lasciato grandi macchie sui gomiti e dietro le ginocchia, che Aimee ha nascosto prontamente con i suoi vestiti. Ma nel 2018 è accaduto l’imprevedibile. A seguito di una rottura amorosa molto traumatica e ad una tonsillite piuttosto aggressiva, contratta da uno sbaciucchiamento la notte di Capodanno, la psoriasi è divampata nuovamente in forma aggravata. La fashion retail manager, Aimee Godden, è rimasta sconvolta quando le macchie rosse, dapprima arginate soltanto sui gomiti e dietro le ginocchia, hanno iniziato a comparire su tutto il viso e sul corpo. Ma non è tutto. Non basta avere una malattia cutanea così arrogante, no, ...