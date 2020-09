Lotteria degli scontrini da gennaio 2021? Tutti i premi e i vantaggi per chi non paga in contanti (Di lunedì 28 settembre 2020) Nei prossimi mesi potrebbe finalmente partire la Lotteria degli scontrini , di cui si parla da mesi ma che era rimasta ancora una chimera, anche per colpa della pandemia di coronavirus. Il 1 gennaio ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 settembre 2020) Nei prossimi mesi potrebbe finalmente partire la, di cui si parla da mesi ma che era rimasta ancora una chimera, anche per colpa della pandemia di coronavirus. Il 1...

insopportabile : Dopo gli stadi direi che a questo punto riapriamo tutto e chi sopravvive si prende il montepremi della lotteria degli imbecilli. - cesarebrogi1 : RT @IlMici8: Vedo gente che percula Conte per la lotteria degli scontrini e i premi per chi paga con carta. Ma cosa perculate cosa? Gente c… - Notiziedi_it : Arrivano i “bigliettini virtuali”: ?ecco la lotteria degli scontrini - Italia_Notizie : Arrivano i 'bigliettini virtuali': ?ecco la lotteria degli scontrini - leggoit : Lotteria degli scontrini da gennaio 2021? Tutti i premi e i vantaggi per chi non paga in contanti -