L'omicidio di Mauro Rostagno è ancora senza colpevoli (Di lunedì 28 settembre 2020) AGI - A 32 anni dall'omicidio di Mauro Rostagno non c'e' ancora una sentenza che chiarisca definitivamente chi lo uccise il 26 settembre 1988. Personaggio eclettico, con una forte connotazione politica, arrivo' a Trapani da sociologo dopo le esperienze a Trento che lo avevano visto protagonista nelle lotte studentesche, ma anche dopo una lunga permanenza a Milano in cui fondo' il circolo Macondo, prima di andare in India a seguire le orme del guru Osho. Poi ritorno' in Italia, creando a pochi chilometri da Trapani la Saman, una comunita' di recupero tossicodipendenti, che lo proietto' ad Rtc, una televisione locale di cui divenne il principale animatore, discutendo di mafia e malaffare, con nomi e cognomi reiterati nelle sue trasmissioni. Due killer lo uccisero mentre rientrava in comunita' a bordo della sua Duna ... Leggi su agi (Di lunedì 28 settembre 2020) AGI - A 32 anni dall'dinon c'e'una sentenza che chiarisca definitivamente chi lo uccise il 26 settembre 1988. Personaggio eclettico, con una forte connotazione politica, arrivo' a Trapani da sociologo dopo le esperienze a Trento che lo avevano visto protagonista nelle lotte studentesche, ma anche dopo una lunga permanenza a Milano in cui fondo' il circolo Macondo, prima di andare in India a seguire le orme del guru Osho. Poi ritorno' in Italia, creando a pochi chilometri da Trapani la Saman, una comunita' di recupero tossicodipendenti, che lo proietto' ad Rtc, una televisione locale di cui divenne il principale animatore, discutendo di mafia e malaffare, con nomi e cognomi reiterati nelle sue trasmissioni. Due killer lo uccisero mentre rientrava in comunita' a bordo della sua Duna ...

