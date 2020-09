L’audio di uno dei ragazzi salvati a Milazzo Ringrazia Dio | ma non una parola per Visalli – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 28 settembre 2020) Aurelioè annegato nel tentativo di salvarli dal mare in tempesta davanti alle coste di. Ma i due adolescenti protagonisti della vicenda, di 15 e 13 anni, non sembrano affatto essersi resi conto della tragedia provocata dal loro gesto sconsiderato: gettarsi in acqua nonostante le condizioni meteo proibitive, con onde alte fino a 6 metri. Uno di loro, in unpostato sui social (da cui Open ha tratto il solo audio modificandolo per proteggere l’identità del minorenne), racconta il momento in cui è stato travolto: «L’onda era quattro volte me e mi ha buttato al larghissimo, sono strapieno di morsi di medusa dappertutto, stavo morendo. Mi hanno preso che ero in ipotermia, per fortuna che sono riuscito a staccarmi da una boa e tornare con un’onda alta alla riva». Il ...