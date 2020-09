Juventus, Chiesa interesserebbe ancora ma prima dovrebbe essere ceduto Douglas Costa (Di lunedì 28 settembre 2020) Dunque, stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, i Campioni d'Italia potrebbero proporre il brasiliano alla Fiorentina. A quel punto i viola dovrebbero decidere se affidarsi ad un giocatore ... Leggi su it.blastingnews (Di lunedì 28 settembre 2020) Dunque, stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, i Campioni d'Italia potrebbero proporre il brasiliano alla Fiorentina. A quel punto i violaro decidere se affidarsi ad un giocatore ...

marcoconterio : ?????? Al momento ancora niente accordo tra #Khedira e la #Juventus sulla risoluzione. Non rinuncia allo stipendio,… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Balotelli al Genoa, si chiude. Chiesa e la Juventus più vicini: Commisso perplesso sulla formula, ma… - Cucciolina96251 : RT @11contro11: #Fiorentina, Commisso apre all'addio di Chiesa #Juventus #Calciomercato #SerieA #11contro11 - AleGobbo87 : RT @marcoconterio: ?????? Al momento ancora niente accordo tra #Khedira e la #Juventus sulla risoluzione. Non rinuncia allo stipendio, la Ju… - ZonaJuventina : RT @marcoconterio: ?????? Al momento ancora niente accordo tra #Khedira e la #Juventus sulla risoluzione. Non rinuncia allo stipendio, la Ju… -