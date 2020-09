Inter, Juve e Milan verso il “sì” all’ingresso dei fondi (Di lunedì 28 settembre 2020) Si è trattato di un incontro dall’esito positivo quello andato in scena a Casa Milan nella giornata di oggi tra Inter, Juventus e il club rossonero a proposito dell’ingresso dei fondi di private equity nella Serie A. Lo apprende Calcio e Finanza. Le tre grandi del calcio italiano si sono riunite per parlare delle offerte … L'articolo Inter, Juve e Milan verso il “sì” all’ingresso dei fondi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 28 settembre 2020) Si è trattato di un incontro dall’esito positivo quello andato in scena a Casanella giornata di oggi trantus e il club rossonero a proposito dell’ingresso deidi private equity nella Serie A. Lo apprende Calcio e Finanza. Le tre grandi del calcio italiano si sono riunite per parlare delle offerte … L'articoloil “sì” all’ingresso deiè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

AlfredoPedulla : #Llorente chiede ancora tempo allo #Spezia. Spera in #Inter o #Juve come quarta punta, ma per ora nulla - TuttoMercatoWeb : TMW - Inter-Lautaro 2025, rinnovo più vicino: si studia una super clausola anti Juve - forumJuventus : Visita di Andrea Agnelli a Casa Milan: vertice politico Juve-Milan-Inter ?? - Bubu_Inter : RT @CalcioFinanza: #Inter, #Juve e #Milan, incontro dall'esito positivo: i tre club favorevoli all’ingresso dei fondi nella #Serie A https:… - giangio87 : RT @CalcioFinanza: #Inter, #Juve e #Milan, incontro dall'esito positivo: i tre club favorevoli all’ingresso dei fondi nella #Serie A https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Juve La novità: Pirlo, Conte e Gattuso tutti all’attacco. Ma Juve e Inter sono andate allo sbaraglio Calciomercato.com Calciomercato Inter, clausola shock anti-Juventus per Lautaro!

Lautaro Martinez vicino al rinnovo contrattuale, ma per lui c'è una clausola anti Juventus inserita appositamente da Marotta.

'Lozano non cade più': Gattuso scopre un acquisto in più, l'eredità di Callejon è meno pesante

Da "indesiderato" a uomo in più. L'Hirving Lozano ammirato nelle prime due giornate di campionato è da considerarsi a tutti gli effetti un acquisto in più per questa stagione per il Napoli di Gattuso, ...

Lautaro Martinez vicino al rinnovo contrattuale, ma per lui c'è una clausola anti Juventus inserita appositamente da Marotta.Da "indesiderato" a uomo in più. L'Hirving Lozano ammirato nelle prime due giornate di campionato è da considerarsi a tutti gli effetti un acquisto in più per questa stagione per il Napoli di Gattuso, ...